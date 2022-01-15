В «Борисполе» обнаружили граждан Узбекистана, которые с поддельными паспортами Болгарии за 12 тысяч долларов направлялись в Варшаву

В пятницу, 14 января, во время повторной проверки пассажиров, направлявшихся на авиарейс в Варшаву, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» обнаружили троих граждан Узбекистана, предъявивших поддельные паспортные документы Болгарии. В паспортах были заменены странички с учредительными данными.



Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Оказалось, что граждане Узбекистана по своим подлинным документам должны были следовать на авиарейс в Анкару, однако «передумали» и направились на рейс в Варшаву, но уже с поддельными паспортами.

Иностранцы рассказали пограничникам, что приобрели подделки у неизвестного в Украине за 12 тысяч долларов США.

В результате граждан Узбекистана привлекли к админответственности по ст. 204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» КУоАП. Кроме того, в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов». Поддельные паспорта у иностранцев изъяли.

Напомним, как на Харьковщине пограничники задержали девять кубинцев , которые незаконно проникли в Украину из РФ.