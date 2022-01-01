Пограничники задержали трех мигрантов, пытавшихся попасть в Румынию – чтобы слиться со снегом они надели на себя медкостюмы

В Закарпатской области пограничники Мукачевского отряда ночью, 15 января, задержали троих нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь украинско-румынскую границу.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Чтобы оставаться незамеченными на заснеженной местности, мигранты надели заранее приобретенные защитные медицинские костюмы белого цвета.

Около 01:00 совместный пограничный наряд военнослужащих отдела Яблоновка и оперативно-розыскного отдела за 50 метров до границы задержали троих мужчин.

Никаких документов задержанные не имели. Сначала все трое представились гражданами Сирии.

Впоследствии пограничники установили, что один из задержанных является гражданином Египта. Также оказалось, что всех троих правоохранители задерживают уже не в первый раз.

Составлены протоколы об административных правонарушениях, дела будут направлены в суд.