В США спецназ ликвидировал террориста, который захватил заложников в синагоге города Колливилль в штате Техас.

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

По данным местных СМИ, вооружённый мужчина захватил в заложники находившихся в синагоге людей. Всех жителей близлежащих районов эвакуировали.

Захватчик требовал освободить его сестру, обвиненную в терроризме. Сестра, о которой идет речь – женщина, осужденная на 86 лет за убийство агента ФБР. Как обвиненную в терроризме ее содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе.

На месте происшествия работали команда по освобождению заложников ФБР и подразделение специального назначения SWAT.

«Злоумышленник вел прямую трансляцию в Facebook, где заявил о своей готовности умереть и утверждал о наличии у него взрывного устройства. Злоумышленник требовал встречи и освобождения своей сестры Аафии Садики, известной как «леди Аль-Каида». Она приговорена в 2010 году к 86 годам заключения за убийство агента ФБР», - сообщил в Facebook экс-замглавы СБУ Виктор Ягун.

В заложниках находились не менее четырех человек. В ходе операции спецназа террорист был убит. Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил об освобождении всех заложников из синагоги. Чуть ранее журналист американского телеканала CNN сообщал о том, что в синагоге были слышны стрельба и взрывы. Эббот заявил, что все заложники живы и в безопасности.

Напомним, что в 2020 году в Луцке террорист взял в заложники рейсовый автобус с пассажирами.