В Николаеве ищут воров, которые портят кондиционеры – за информацию предлагают награду

В Николаеве участилось воровство небольших кусков медных трубок с наружных блоков кондиционеров. Эти кражи наносят существенный ущерб владельцам кондиционеров.

Об этом говорится в письме, присланном на почту редакции «Преступности.НЕТ».

«Варварским способом эти тонкие и лёгкие трубки выламывают руками или с помощью нехитрого инструмента. Стоимость украденного в пунктах приёма металла составляет не более 100 гривен с одного испорченного кондиционера. Но на восстановление работоспособности людям приходится тратить тысячи гривен, причём иногда заново ввести в работу сломанный кондиционер не представляется возможным», - отметил автор письма.

По его словам, неоднократные обращения и заявления пострадавших в полицию результатов не дали.

«Исходя из этого, активистами были учреждены премии в размере от 10 тысяч гривен за каждую полезную информацию о преступниках, подобным способом ворующих медные трубки. Контактный номер телефона для обращений пострадавших и информации: 067-702-73-00», - сообщил николаевец.

Напомним, ранее в Николаеве вандалы разрисовали фасад дома, который недавно отреставрировали.