Подозреваемый в госизмене Порошенко возвращается в Украину, его хотят доставить в суд

В Киев утром 17 января собирается вернуться из Польши экс-президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что Порошенко подозревают в госизмене, ранее он скрылся от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос, после чего он покинул Украину.

Порошенко анонсировал свое прибытие в Украину в 9:10 в аэропорт Киев имени Сикорского (Жуляны). Он прибудет на самолете из Варшавы. Сторонники Порошенко анонсировали свои акции в Киеве в этот день.

На день возвращения Порошенко, 17 января, Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения экс-президенту. Заседание должно начаться в 11:00.

Хроника событий будет освещаться в нашей обновляемой новости:

7:00 ГБР в 9:30 проведет брифинг по делу Порошенко о госизмене, сообщили в пресс-службе ведомства.

Официально тема брифинга звучит – «Обстоятельства и детали функционирования преступной схемы поставок на протяжении 2014-15 годов угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям ЛНР и ДНР группой граждан Украины».

6:55 Накануне Порошенко провел пресс-брифинг в Варшаве. Порошенко уверен, что его в Киеве не задержат и не арестуют.

6:35 Что предшествовало событиям:

Как известно, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Нардеп накануне уехал из страны. Накануне вручения подозрения Петр Порошенко скрылся от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос.

В Государственном бюро расследований опровергли заявления адвокатов Петра Порошенко, что тот заранее планировал поездку в ЕС. Порошенко купил авиабилет на самолет спустя несколько часов после того, как следователи пытались вручить ему повестку.

В ГБР сообщали, что расследуют уголовное производство о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики, находящемуся в розыске Владимиру Демчишину. В Офисе Генпрокурора подтвердили согласование ходатайства об аресте Порошенко с миллиардным залогом.

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи по «прослушке» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководства СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными на линию разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля и Медведчук просил вице-премьера РФ Козака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась покупать уголь у террористов ДНР-ЛНР, стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставок угля из Донбасса. Иногда это приводило к столкновениям с полицией.