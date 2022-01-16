Власти Казахстана заявили, что во время протестов и беспорядков погибли 225 человек

В Казахстане во время январских событий погибли, по меньшей мере, 225 человек, в том числе мирные жители.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура страны, передает «Радио Свобода».

- На сегодня установлено 4578 потерпевших, из них 4353 ранено, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. Часть из них – это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка. В числе погибших 19 полицейских и военных. К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане, - сказал представитель Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев. - Приведенные данные носят предварительный характер, они уточняются и могут измениться.

Представитель Генпрокуратуры сказал также, что полиция и военные начали применять огнестрельное оружие 6 января и только против «террористов».

- 6 января решением Совета безопасности [Казахстана] в стране объявлено о проведении антитеррористической операции. Лишь с этого дня органы правопорядка и вооруженные силы начали применять огнестрельное оружие для уничтожения террористов, - сказал Шалабаев.

Предварительную информацию о числе жертв власти огласили по прошествии около полутора недель с момента введения чрезвычайного положения в стране. На брифинге в субботу журналистам не предоставили возможность задавать вопросы.

Напомним, ранее сообщалось, что мирные жители могли погибнуть 5-6 января во время столкновений и расстрела лагеря протеста на центральной площади Алматы.