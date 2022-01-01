В сети студентка сообщила о домогательствах преподавателя в запорожском колледже, на записанном видео он сам в этом признается – полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку информации о возможных сексуальных домогательствах в одном из запорожских колледжей.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Запорожской области.

«Запорожская полиция проводит проверку информации о возможных сексуальных домогательствах в одном из запорожских колледжей», — говорится в сообщении.

Соответствующая информация из видео, как указано, была обнародована 15 января на одном из известных запорожских интернет-пабликов.

«В сообщении говорится о преподавателе одного из местных колледжей, который якобы долгое время сексуально домогается своих студенток. По словам студентов, руководство учебного заведения всячески «покрывает» преподавателя», - добавили в сообщении.

Отмечается, что «ранее обращений в подразделения полиции по этому поводу не поступало».

«В данный момент сотрудники отдела полиции № 1 Запорожского районного управления начали проверку по обнародованной информации», - указали в полиции.

Как сообщает местный Telegram-канал, в котором и появилось видео, речь идет об электро-техническом колледже.

«Заведующий кафедрой дизайна Виталий Гончаренко неоднократно домогается своих студенток. С одной у него была интимная связь. На видео он сам в этом признается. И не только в этом. Со слов студентов на него неоднократно жаловались, но руководство колледжа его покрывает», - говорится в сообщении.

Напомним, как несколько лет назад престижный киевский вуз уволил преподавателя ботаники, которого студентки обвинили в домогательствах.