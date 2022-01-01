В Одесском аэропорту задержали иностранку, которую Интерпол подозревает в терроризме

В Одесском аэропорту 15 января пограничники задержали 32-летнюю гражданку Таджикистана, которая находилась в международном розыске.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Во время пограничного контроля произошло срабатывание базы данных Интерпола. Женщину сразу же задержали.

«Пограничники установили, что её разыскивают за участие в террористической группе. Об этом факте пограничники сообщили в Украинское бюро Интерпола в Киеве, а задержанную передали сотрудникам Национальной полиции», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее антитеррористическое подразделение СБУ задержало в Киеве 12 членов «ИГИЛ».