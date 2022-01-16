В США оправдали женщину, отсидевшую 27 лет за убийство, которое она не совершала

В штате Теннесси в США оправдали 74-летнюю Джойс Уоткинс, просидевшую в тюрьме 27 лет. Ее обвинили в убийстве, которое она на самом деле не совершала.

Об этом сообщает «24 канал».

Убийство произошло в июне 1987 года. Тогда Уоткинс вместе со своим парнем Чарли Данном уехали забирать ее племянницу Бренди из штата Кентукки. Девушку изнасиловали и избили, и она умерла на следующий день.

Экспертиза установила, что погибшая якобы получила смертельные травмы именно в то время, когда с ней находились Джойс Уоткинс и Чарли Данн. Через год их осудили за убийство и изнасилование при отягчающих обстоятельствах.

Прежде чем освободиться условно-досрочно в 2015 году, оба отсидели 27 лет в тюрьме. Чарли Данн внезапно умер перед освобождением.

Спустя 35 лет Джойс Уоткинс оправдали. А Чарли Данн получил оправдание посмертно. Отчет с просьбой отменить судимость пары подали в ноябре 2021 года. В заявлении говорится, что эксперты признали ошибку в методологии исследования времени смерти девушки, и обвиняемые в ее убийстве не могут быть причастны к нему на самом деле.

Таким образом, Уоткинс стала первой темнокожей женщиной, которую когда-либо оправдали в штате.

Напомним, ранее в США освободили мужчину, который из-за ложного обвинения отсидел 43 года.