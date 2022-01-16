Суд арестовал киевского водителя Land Cruiser, который из-за замечания ударил мужчину головой об асфальт

В Киеве суд арестовал с залогом в 992 тысячи гривен водителя Toyota Land Cruiser, который подозревается в нанесении прохожему тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Напомним, что ранее этот водитель бросил «прогибом» мужчину из-за замечания о парковке. По данным СМИ подозреваемого зовут Владислав Стеценко и он приходится сыном чиновнику из Министерства молодежи и спорта.

Днепровский районный суд арестовал подозреваемого на время следствия, пока что на два месяца. Суд отклонил ходатайство стороны защиты о домашнем аресте. Подозреваемый свою вину признал.

Пострадавший в результате случившегося получил открытую черепно-мозговую травму, он находится в больнице.