Порошенко дал пресс-конференцию накануне возвращения в Украину, он говорит, что не будет «бороться против Зеленского»

Экс-президент Украины Петр Порошенко уверен, что его в Киеве не задержат и не арестуют.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- Задержат ли меня? Я говорю вам: нет! Не потому, что я так уверен в себе, но я не вижу оснований для ареста, - заявил Порошенко на пресс-конференции в Варшаве 16 января.

Он подчеркнул, что если Президент Владимир Зеленский все-таки прибегнет к таким мерам, то только навредит себе.

- Но снова хочу сказать: я возвращаюсь в Украину бороться за Украину, а не против господина Зеленского, - добавил политик.

Порошенко собирается пойти на заседание Печерского районного суда Киева, где ему будут избирать меру пресечения. Также Порошенко призвал «все демократические силы страны к единству для обороны суверенитета и демократии». Он добавил, что едет в Украину «ради единства, ради помощи стране, чтобы… привлечь международное внимание».

- Я также еду, как депутат украинского парламента – я не могу пропустить заседания… и прогулять сессию Верховной Рады… Мое возвращение даст еще один повод огласить внеочередное заседание парламента, посвященное этим угрозам (российского вторжения), - сказал политик.

Как известно, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Нардеп накануне уехал из страны. Накануне вручения подозрения Петр Порошенко скрылся от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос.

В Государственном бюро расследований опровергли заявления адвокатов Петра Порошенко, что тот заранее планировал поездку в ЕС. Порошенко купил авиабилет на самолет спустя несколько часов после того, как следователи пытались вручить ему повестку.

В ГБР сообщали, что расследуют уголовное производство о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики, находящемуся в розыске Владимиру Демчишину. В Офисе Генпрокурора подтвердили согласование ходатайства об аресте Порошенко с миллиардным залогом.

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи по «прослушке» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководства СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными на линию разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля и Медведчук просил вице-премьера РФ Козака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась покупать уголь у террористов ДНР-ЛНР, стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставок угля из Донбасса. Иногда это приводило к столкновениям с полицией.