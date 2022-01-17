«Тушили об него сигареты, обливали холодной водой»: В Запорожской области задержали двух подростков, которые издевались над сверстником

В поселке Кушугум Запорожской области задержали двух подростков, которые в компании сверстников издевались над бывшим одноклассником.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Запорожской области.

15 января в отдел полиции №6 Запорожского районного управления поступило сообщение от матери 14-летнего подростка о том, что над ее сыном издевались сверстники.

Предварительно установлено, что вечером 15 января группа несовершеннолетних от 12 до 15 лет пригласила своего бывшего одноклассника в дом одного из них в поселке городского типа Кушугум. Там они избивали парня, унижали и всячески издевались.

Искать ребенка родные начали самостоятельно, потому что мобильный был выключен, а его уже несколько часов не было дома. Только около 18 часов мать узнала адрес дома, где ее сына видели в тот день.

Личности всех шести нарушителей установлены. Правоохранители доставили их в отдел полиции, где опросили в присутствии родителей. На место вызваны инспекторы ювенальной превенции, психологи, представители службы по делам детей.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 127 («Пытки») Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Причины жестокого издевательства над ребенком и всеми обстоятельствами происшествия устанавливаются в рамках досудебного расследования.

Несколько позже в полиции сообщили, что в связи с нововыявленными обстоятельствами открыты еще два уголовных производства по части 2 статьи 187 («Разбой») УК Украины и части 3 статьи 153 («Сексуальное насилие») УК Украины. Решается вопрос о дальнейшей правовой квалификации других уголовных действий фигурантов.

Двое участников противоправных действий задержаны в порядке статьи 208 УПК. Оба 15-летних – ученики местного учебного заведения.

В ближайшее время по согласованию с Запорожской окружной прокуратурой будет решаться вопрос сообщения фигурантам о подозрении и избрании мер. Самая строгая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Как пишет «061» со ссылкой на мать пострадавшего ребенка, над подростком издевались, тушили об него окурки, обливали холодной водой.

«Ему позвонила девочка и он пошёл на встречу. Я его нашла его примерно в 18.00. У него отобрали телефон. Он не пришёл домой и я начала звонить ему, но его телефон был отключён. Потом я нашла его старый телефон и начала обзванивать всех, кто есть в записной книге. Мне сказали, что видели его со Славиком. Нашла маму этого мальчика и нам сказали адрес по которому он живёт. Не знаю, что они с ним сделали бы, если бы я не приехала. Было 7 человек. И мальчики и девочки. Мне его вывели. Придумали сказку, что его нашли... На теле Егора ожоги от сигареты. Его заставлять глотать горящие сигареты. Заставляли раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали. Какие-то деньги с него выбивали. Я сразу вызвала скорую и полицию. Все приехали оперативно», - рассказывает мама Егора, Анна.

Сейчас Егор находится в областной детской больнице. У него многочисленные ссадины, ушибы, ожоги, сотрясение головного мозга.

Напомним, как в Николаеве летом 2020 года девушка в сопровождении нескольких десятков подростков устроила травлю 14-летней знакомой. При этом десятки подростков снимали видео и смеялись. Полицейские установили личность 17-летней девушки, и то, что события на видео происходили несколько недель назад.

А 12 августа того же года под Ингульским мостом повторилась похожая ситуация – по указанию 17-летней В. девушка избила 15-летнюю знакомую. Но и после выполнения «указания» раздала «исполнительницам» пощечины. При этом на месте присутствовало около 15 детей и подростков, которые выполняли функцию «массовки», не вмешиваясь в драку, а одна из девочек снимала происходящее на видео по указанию В. Спустя месяц подстрекательницу даже не допрашивали по этому эпизоду.

Однако суд закрыл уголовное производство относительно несовершеннолетней, которая избивала девочку под Ингульским мостом. Потерпевшая сторона отказалась от претензий.