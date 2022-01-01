В Ивано-Франковске подорвали BMW – во время установки взрывного устройства злоумышленник получил серьезную травму

В ночь на 17 января в жилом дворе Крыховцев на окраине Ивано-Франковска произошел взрыв, в результате которого его инициатор получил тяжелую травму.

Об этом сообщает местное издание «Галка».

Взрыв на улице Крайний произошел около двух ночи – местные жители зафиксировали, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало в машине BMW X5. До утра на месте происшествия работали правоохранители, осматривавшие машину и проводившие следственные действия.

Предварительно известно, что подрывник автомобиля приехал во двор на такси и пытался повредить BMW. В результате взрыва авто злоумышленник получил травму руки, самостоятельно покинул место происшествия и впоследствии обратился за помощью к медикам. Из-за серьезности повреждений те ампутировали часть конечности. Возраст травмированного мужчины – около 20 лет.

В полиции Прикарпатья подтвердили факт инцидента, детали происшествия сообщат впоследствии.

Напомним, как в Луганской области пытались взорвать первого заместителя начальника УСБУ – взрывчатку нашли под автомобилем.