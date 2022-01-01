Суд по ходатайству прокуратуры отпустил под ночной домашний арест бизнесмена, который хотел за взятку «отмазать» брата, сбившего ребенка

В Центральном районном суде Николаева в понедельник, 17 января, суд избрал меру пресечения подозреваемому в подкупе начальника отдела полиции по делу о ДТП с пострадавшими, в котором подозревают его родственника - домашний арест с 22:00 до 06:00.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 13 января сотрудники полиции задержали предпринимателя из Нового Буга, который принес взятку начальнику отдела по расследованию ДТП Главного управления Национальной полиции в Николаевской области. Мужчина пытался за четыре тысячи долларов «решить вопрос» относительно брата, которого подозревают в том, что 13 декабря в селе Мешково-Погорелово совершил наезд на двух пешеходов, среди которых 12-летняя девочка.

Тогда 28-летний водитель автомобиля Opel Astra, совершил наезд на 35-летнюю женщину и ее дочь, после чего скрылся с места аварии. Ночью полицейские установили личность правонарушителя и изъяли его транспортное средство, на котором было совершено ДТП.

Прокуратура просила для подозреваемого Аркадия Арутюняна меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Его адвокат, в свою очередь, просил применить к его подзащитному меру пресечения, не связанную с ограничением свободы - личное обязательство. Аргументировал он это тем, что ему необходимо продолжать вести бизнес в сфере грузоперевозок.

Арутюнян также поддержал позицию своего адвоката относительно меры пресечения. Он говорил о том, что он «законопослушный» гражданин, что ему приходится отлучаться на работу, для помощи пожилым родителям, также у него на попечении есть трое несовершеннолетних детей.

Судья Иван Дирко удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Арутюняну меру пресечения в виде ночного домашнего ареста - с 22:00 до 06:00.