Неизвестные в Николаеве подложили гранату под мусоровоз – взрывом повредило колесо и кабину

Вечером в воскресенье, 16 января, в Большой Коренихе неизвестные с помощью гранаты повредили автомобиль МАЗ.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В 20:55 в Николаевское районное управление ГУНП в Николаевской области обратился житель села Большая Корениха, который сообщил, что недалеко от дома № 35 А по улице Партизанской неизвестные повредили колесо на его служебном автомобиле «МАЗ» (мусоровоз).

С места происшествия специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативной группы изъяли обломки, предварительно от гранаты Ф-1. Их направили на экспертизу.

По указанному факту следователи открыли уголовное производство по признакам части 2 статьи 194 УК Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению, а также свидетелей происшествия.