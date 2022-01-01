В Запорожье нашли тело мальчика, которого искали полгода – двое мужчин держали ребенка две недели в подвале, а затем убили

В Запорожье обнаружили тело 11-летнего мальчика, который находился в розыске полгода. Двое мужчин в течение двух недель удерживали его в подвале, а затем убили.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Запорожской области.

Ученик школы-интерната 2010 года рождения находился в розыске как без вести пропавший с августа прошлого года. В рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по данному факту, сотрудники полиции не прекращали следственно-розыскные меры.

При проверке и реализации оперативной информации на территории Акимовской территориальной громады, работники сектора криминальной полиции в погребе частного дома обнаружили закопанный труп ребенка. Тело направлено в морг для установления причин смерти.

По собранным в настоящее время материалам, следствием открыты уголовные производства по признакам особо тяжких преступлений, определенных в части 2, части 3, части 12 статьи 115 («Умышленное убийство») и части 3 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») Уголовный кодекс Украины.

Работниками криминальной полиции установлены лица двух ранее судимых мужчин 1976 и 1996 годов рождения, причастных к совершению этих преступлений. Старший из них 9 лет находился за решеткой за совершение тяжких преступлений. Оперативники установили, что они совершили похищение мальчика в конце августа 2021 года, удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили.

В настоящее время полицейские принимают неотложные меры по установлению местонахождение и задержанию преступников.

Напомним, как на Днепропетровщине после пятидневных поисков 15-летнюю девочку нашли мертвой.