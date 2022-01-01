Полиция изъяла у жителя Николаевщины 300 грамм каннабиса и бульбулятор

В Первомайске полицейские изъяли у мужчины более 300 грамм наркозелья.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 300 г каннабиса и самодельное устройство для употребления наркотических средств, которые, по словам мужчины, он хранил для собственного употребления», – говорится в сообщении.

В настоящее время дознаватели проводят расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). За указанное уголовное правонарушение злоумышленнику грозит до пяти лет ограничение свободы.

Изъятое полицейские направили на экспертизу, по результатам которой в отношении правонарушителя будут приняты дальнейшие процессуальные решения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что Люксембург стал первой европейской страной, разрешившей выращивать коноплю для собственного употребления.