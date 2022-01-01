В Николаеве на камеру попали сразу семь случаев, когда горожане выковыривали и бросали в реку тротуарную плитку

В Николаеве за четыре дня, с 13 по 16 января, произошло семь случаев, когда жители города вытаскивали плитку из тротуара на Нижнем БАМе и кидали её на лед.

Видео с камеры наблюдения опубликовал в Facebook начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления Николаевского городского совета Дмитрий Канарский.

В вандализме принимают участие и компании подростков, и гуляющие пары, и даже одна из девушек, которые пришли на набережную сделать фото.

«К сожалению, сохранение городской, то есть нашей с вами собственности, не среди приоритетов у некоторых подростков. На видео – подборка из семи зарегистрированных за период с 13 по 16 января случаев сброса в реку тротуарной плитки. Воспитывайте, пожалуйста, своих детей так, чтобы они относились к коммунальному имуществу, как к собственному, поскольку оно таковым и является», - сообщил Канарский.

Ранее сообщалось, что плитку вытаскивали из провалов на набережной, которые не отремонтировали.