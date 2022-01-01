Заботились о своих политических интересах: ГБР опубликовало подробности дела о госизмене Порошенко и Медведчука

В ГБР опубликовали обстоятельства и детали функционирования преступной схемы снабжения на протяжении 2014-15 годов угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Соответствующие материалы опубликованы на сайте Государственного бюро расследований.

В октябре 2014 года представители высшего политического руководства Российской Федерации решили привлечь к подрывной деятельности против Украины Медведчука Виктора Владимировича, который долгое время имеет личные тесные стали связи с высшим политическим руководством как Украины, так и России.

Осознавая, что самостоятельно он не сможет достичь своей цели, Виктор Медведчук договорился с Петром Порошенко, который, как Президент Украины, имел необходимые возможности административного воздействия на вертикали исполнительной и законодательной власти.

В течение августа – октября 2014 года Правительством Украины и соответствующими госпредприятиями принимались меры, направленные на диверсификацию источников поставок угля, что могло бы обеспечить энергетическую безопасность и независимость Украины.

Однако в дальнейшем все старания силами заговорщиков были сведены на нет.

Во исполнение решения совещания от 19 августа 2014 года, под председательством Министра энергетики, ДП «Укринтерэнерго» заключило контракт со Steel Mont Trading Ltd, согласно условиям которого последнее обязывалось поставить в украинские порты Черного моря уголь разных марок в необходимом количестве.

Уже 30 октября 2014 года компания Steel Mont Trading Ltd осуществила первую поставку.

25 ноября 2014 г. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан подписал приказ № 841, которым прекратил производственную и финансово-хозяйственную деятельность всех госпредприятий, учреждений, организаций и объединений, принадлежащих к сфере управления Минэнергоугля и хозяйственных обществ и находящимся под фактическим контролем террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

В это время Виктор Медведчук и представители высшего политического руководства РФ разработали план содействия деятельности террористических организаций через создание в условиях отопительного сезона искусственного дефицита угля для нужд энергогенерирующих предприятий Украины.

Виктор Медведчук взял на себя функцию коммуникатора с Россией и представителями террористических организаций. Петр Порошенко оставил за собой управленческие и кадровые вопросы, и в случае необходимости административное влияние.

Виктор Медведчук привлек к схеме Сергея Кузяру, который имел связи с представителями террористических организаций «Л/ДНР» и был хорошо осведомлен о хозяйственной деятельности предприятий угледобывающей отрасли на временно не подконтрольных Украине территориях.

Ориентировочно в начале ноября 2014 Медведчук предложил последнему присоединиться к разработке плана поставки угля и взять на себя одну из главных миссий.

План предполагал, что Российская Федерация поначалу искусственно создает дефицит угля для энергогенерирующих предприятий Украины. Для этого РФ ограничила поставки угля в Украину со своей территории по еще действующим договорам купли-продажи.

При этом искусственное ограничение снабжения угля из России могло быть прекращено только при условии начала поставки угля с временно оккупированных территорий, и количество поставленного после этого из РФ угля пропорционально зависело бы от количества угля, поставленного террористическими организациями.

Руководители террористических организаций «Л/ДНР» во исполнение своей части преступного плана определили по одному конкретному угледобывающему предприятию отдельно от «ЛНР» и «ДНР», которые выступили как поставщики угля для энергогенерирующих предприятий Украины. После получения авансовых платежей по указанию должностных лиц высшего политического управления русской Федерации они приступили к его отгрузке и поставке.

Все это время Виктор Медведчук согласовывал свои действия с высшим политическим руководством России и докладывал в Москву кураторам о ходе событий и ходе реализации плана.

4 ноября 2014 года во исполнение своей части договоренностей Президент Украины Петр Порошенко инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам обеспечения энергетической безопасности государства и неотложных мер устойчивого проведения отопительного сезона 2014/2015 года.

На этом заседании он выразил сомнения в качестве угля, завезенного из Южно-Африканской Республики, а Генпрокуратуре и МВД предоставил устное поручение для осуществления проверки упомянутого контракта. Он также отметил необходимость прекращения контракта с компанией Steel Mont Trading Ltd и остановки его отгрузки для нужд ПАО «Центрэнерго».

В этот же день Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве по письму, поступившему из Министерства внутренних дел Украины.

Уже 7 ноября 2014 года в помещениях Министерства энергетики и угольной промышленности, предприятия «Укринтерэнерго», ПАО «Центрэнерго» и других учреждениях проведен ряд обысков, а 3 декабря сообщено о подозрении директору «Укринтерэнерго» Владимиру Зиневичу в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Инициированные Петром Порошенко действия и мероприятия создали предпосылки и стали основной причиной одностороннего отказа компании Steel Mont Traiding ltd от выполнения своих обязательств на поставку угля из Южно-Африканской Республики.

После этого ПАО «Центрэнерго» оказалось в искусственно созданных условиях, при которых имело возможность импортировать уголь только от предприятий Российской Федерации, что позволило высшему руководящему составу государственных органов РФ приступить к реализации своей части преступного плана.

Для этого в РФ приняли решение о блокировании поставок российского угля на территорию Украины уже с 22 ноября 2014 года, оставив возможность для ввоза угля только с территории Украины, временно контролируемой представителями террористических организаций «Л/ДНР».

Одновременно с этим, с ноября 2014 и по январь 2015 года, Виктор Медведчук начал работу по организации системы приобретения угля у предприятий, имущество которых находится в собственности и под контролем террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

Заботясь о своих политических интересах, Порошенко и Медведчук приняли решение о необходимости предоставления операциям по приобретению угля у предприятий, определенных террористическими организациями, виду обычной хозяйственной деятельности через формальную перерегистрацию места их нахождения и открытие им расчетных счетов на подконтрольной Украине территории, выдавая их за национальных производителей угольной продукции

Такая перерегистрация позволяла внести эти данные предприятия во Временный порядок контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей для беспрепятственного перемещения угля через линию разграничения.

О совершенных действиях и положительных результатах договоренностей Виктор Медведчук в течение ноября - декабря 2014 года и января 2015 года постоянно докладывал высшему политическому руководству РФ, акцентируя на эффективности блокирования поставок российского угля, и настаивал на необходимости его продолжения. В частности, такие разговоры проходили 25 и 27 ноября, 6, 12, 24 декабря и в течение 27 – 30 декабря 2014 года.

Со своей стороны, Петр Порошенко способствовал назначению на должность Министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.

Демчишин не только способствовал реализации этой схемы, но отменил все решения предшественника, которые ставили работу предприятий на оккупированных территориях и сотрудничество с ними под сомнение.

Главари террористов определили для сотрудничества ГП «Шахта имени К. И. Киселева» и ГП «Луганскуголь». После этого Кузяра, согласовав свои действия с Виктором Медведчуком, по протекции Владимира Демчишина начал переговоры с должностными лицами ПАО «Центрэнерго» о заключении соглашений на поставку угля с указанными предприятиями.

После «легализации» указанных предприятий 16 декабря 2014 между ПАО «Центрэнерго» и ГП «Луганскуголь» заключен договор на поставку угля на сумму 22 миллиона 640 тысяч гривен, в этот же день на счета предприятий сразу поступила предоплата в размере 2 миллиона 264 тысячи гривен.

31 декабря 2014 года ПАО «Центрэнерго» осуществило якобы по адресу ГП «Луганскуголь» и ГП «Шахта имени К.И. Киселева» оплату платежей на сумму 10 миллионов гривен как наличных авансовых платежей за будущую поставку угольной продукции – по 5 миллионов гривен каждому.

В этот же день указанные наличные средства были доставлены руководству террористических организаций ЛНР и ДНР и использованы ими для обеспечения деятельности организаций, о чем Виктор Медведчук немедленно информировал представителей высшего политического руководства РФ.

Получив средства, представители террористических организаций «Л/ДНР», действуя по указаниям представителей высшего политического руководства Российской Федерации, с января 2015 года приступили к загрузке угля и его транспортировке в подразделения ПАО «Центрэнерго».

В начале января 2015 года ПАО «Центрэнерго» осуществило в пользу ГП «Луганскуголь» еще два платежа по 10 миллионов гривен каждый.

15 января 2015 между ПАО «Центрэнерго» и ГП «Луганскуголь» заключен новый договор о поставках угля на ориентировочную сумму 1 миллиард 584 миллионов гривен.

По этому соглашению с 15 января по 11 ноября 2015 на счета незаконно захваченного предприятия перечислено почти 27,6 миллионов гривен.

Всего в течение 2015 года за поставку угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, перечислено, обналичено и распределено в пользу террористических организаций «Л/ДНР» не менее 205 миллионов 391 тысячу гривен, не считая средств, уплаченных наличными. В целом согласно подписанным соглашениям из бюджета должно быть уплачено более 3 миллиарда 168 миллионов гривен.

Следовательно, очевидно, что своими умышленными действиями по предварительному сговору граждане Порошенко, Медведчук, Кузяра и Демчишин способствовали деятельности террористических организаций Л/ДНР, обеспечивая приобретение угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства Украины.

В результате таких действий энергетическая отрасль Украины была поставлена ​​в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций Л/ДНР. В свою очередь Россия получила более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела и ведения подрывной деятельности против нее.

Как известно, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Нардеп накануне уехал из страны. Накануне вручения подозрения Петр Порошенко скрылся от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос.

В Государственном бюро расследований опровергли заявления адвокатов Петра Порошенко, что тот заранее планировал поездку в ЕС. Порошенко купил авиабилет на самолет спустя несколько часов после того, как следователи пытались вручить ему повестку.

В ГБР сообщали, что расследуют уголовное производство о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики, находящемуся в розыске Владимиру Демчишину. В Офисе Генпрокурора подтвердили согласование ходатайства об аресте Порошенко с миллиардным залогом.

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи по «прослушке» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководства СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными на линию разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля и Медведчук просил вице-премьера РФ Козака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась покупать уголь у террористов ДНР-ЛНР, стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставок угля из Донбасса. Иногда это приводило к столкновениям с полицией.