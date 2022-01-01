В Чехии неизвестные ограбили магазин элитных часов

Вечером в субботу, 15 января, люди, вооруженные огнестрельным оружием совершили ограбление в магазине элитных часов Hublot в центре Праги.

Об этом сообщает Around Prague.

Ограбление произошло около 17:00. Трое мужчин ворвались в магазин Hublot. Один из них, вооруженный пистолетом, повалил консультанта на пол. Двое других начали разбивать молотками витрины с часами и собирать содержимое в сумки, после чего скрылись в неизвестном направлении. Все ограбление длилось около трех минут. Двое преступников закрыли лицо медицинскими масками, третий надел мотошлем.

Также, издание отмечает, что грабители не говорили по-чешски:

«Трое иноязычных мужчин в масках ворвались в магазин, откуда под угрозой насилия и применения оружия забрали товары на несколько миллионов крон», — сообщил представитель пражской полиции Рихард Хрдина.

Полиция разыскивает преступников. Убытки оцениваются в несколько миллионов чешских крон.

Напомним, что ранее в Париже известного футболиста ограбил трансвестит.