На Харьковщине полицейские заставили нарушителей вернуть на место сорванный дорожный знак

В Харьковской области полицейские нашли парней, которые сорвали дорожный знак со столба. Нарушители в присутствии полиции вернули знак на место.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В соцсетях распространилось видео, на котором парень сорвал дорожный знак со столба на окружной дороге в Харькове. Как выяснилось, ночью 16-летний парень сорвал дорожный знак со столба. Товарищ снял его действия на мобильный телефон и выложил в соцсети. Оба парня были пьяны.

Полицейские опросили 16-летнего парня и составили на него и товарища административные материалы. В присутствии полицейских нарушители установили знак на место.

Напомним, ранее в Николаеве на камеру попали сразу семь случаев, когда горожане выковыривали и бросали в реку тротуарную плитку.