После огласки финансовых нарушений бухгалтеры николаевской «инфекционки» пытались вынести документацию из больницы

В конце рабочего дня 17 января сотрудники бухгалтерии КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» попытались вынести бухгалтерские документы предприятия, которые они ранее отказывались предоставить сотрудникам Госаудитслужбы.

Об этом в Facebook сообщила и.о. главы «инфекционки» Ярослава Студзинская.

Ранее 17 января Студзинская обнародовала данные о серьезной разнице в оплате труда медицинскому персоналу и сотрудникам администрации «инфекционки» – бухгалтерскому составу, отделу кадров, которым экс-директор Федорова начисляла в 5 раз больше, нежели получали врачи.

На видео упоминается, что документы находились в пакетах у сотрудниц бухгалтерии, на это обратил внимание адвокат Ростислав Филевский.

«Пришлось вызвать полицию. Написала соответствующее заявление. Что пытаются таким образом скрыть должностные лица КНП, похоже, всем уже понятно. Это уже переходит все грани, ведь это не шутки, а вполне конкретное преступление. За которое придется нести ответственность».

«После приезда полиции и после консультаций «заговорщиков» с одним из оппозиционных депутатов и прибывшим в больницу адвокатом экс-директора больницы, сотрудники бухгалтерии «одумались», вернулись в кабинет и выложили документы КНП из своих пакетов, оставив их пока на месте», - сообщила Студзинская.

На опубликованном видео одна из сотрудниц бухгалтерии показала на камеру нецензурный жест.