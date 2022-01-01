В Запорожье полиция со спецназом задержала двух подозреваемых в убийстве ребенка, которого они две недели держали в подвале

В Запорожье полиция задержала подозреваемых в убийстве 11-летнего мальчика, которого разыскивали полгода.

Об этом сообщили в КОРДе.

Как известно, в Запорожье обнаружили тело 11-летнего мальчика, который находился в розыске полгода. Выяснилось, что двое мужчин в течение двух недель удерживали его в подвале, а затем убили.

В ходе неотложных следственно-оперативных мер работники управления уголовного розыска совместно со следователями следственного управления ГУНП в Запорожской области установили, что злоумышленники скрываются в одной из квартир в Запорожье. Правоохранители спланировали и при силовой поддержке бойцов спецподразделения «КОРД» успешно провели спецоперацию по их задержанию.

В настоящее время обоим фигурантам по согласованию с Запорожской областной прокуратурой поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2, частью 3, частью 12 статьи 115 и частью 3 статьи 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании мер в виде содержания под стражей.

Напомним, как на Днепропетровщине после пятидневных поисков 15-летнюю девочку нашли мертвой.