Беспилотники террористов атаковали столицу Эмиратов – арабская коалиция нанесла ответный удар по Йемену

Последствия ответного удара В Абу-Даби в результате атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов погибли три человека – один пакистанец и два гражданина Индии, еще шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает «Deutsche Welle».

Объектами нападения были три бензовоза, они взорвались и загорелись в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, на строительной площадке близ аэропорта произошел небольшой пожар, который удалось потушить.

Об атаке на ОАЭ заявили йеменские повстанцы-хуситы. Атака была совершена с помощью 20 беспилотников и 10 баллистических ракет, которые поразили «чувствительные цели».

В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщил о перехвате и уничтожении аравийской коалицией трех беспилотников, выпущенных хуситами из аэропорта йеменской столицы Сана. Коалиция обвинила йеменских повстанцев в попытках нанести ущерб мирному населению и гражданским объектам.

Затем коалиция во главе с Саудовской Аравией начала авианалеты на столицу Йемена Сану в ответ на удары хуситов по ОАЭ. Налеты на Сану проводятся «в ответ на угрозу и исходя из военной необходимости».

Официальный представитель коалиции бригадный генерал Турки Аль-Малики охарактеризовал удары хуситов как «враждебные нападения террористов», подчеркнув, что «виновные в них должны быть привлечены к ответственности», поскольку «представляют угрозу для региональной и международной безопасности».

В Йемене с 2014 года идет кровопролитная гражданская война между хуситами, захватившими столицу и большую часть северных районов страны, и правительственными войсками, получающими поддержку от Саудовской Аравии. В 2019 году в Саудовской Аравии две нефтяные станции подверглись нападению вооруженных дронов. Ответственность за атаки тогда также взяли на себя хуситы. Также в 2019 году крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии атаковали беспилотники.