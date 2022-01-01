Чиновники «Укргаздобычи» вымогали у частной фирмы «откат» в ₴400 тысяч – одного из подозреваемых задержала СБУ

СБУ разоблачила должностных лиц предприятия «Укргаздобыча» в том, что они требовали 400 тысяч гривен взятки за несоздание препятствий при выполнении тендерных соглашений с частной компанией.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
По данным следствия, схему организовали сотрудники сектора закупки материалов «Укргаздобычи». У коммерческой фирмы было подписанное с госпредприятием соглашение на поставку товаров и услуг на общую сумму более 38 миллионов гривен. Однако должностные лица искусственно затягивали сроки по предоставлению поставщикам спецификаций необходимых товаров.
«Когда стало понятно, что выполнить обязательства в срок не удается, злоумышленники предлагали уплатить взятку за «мгновенное» подписание дополнительного соглашения и перенесение сроков выполнения основного договора», - отмечено в сообщении.
Одного из злоумышленников сотрудники СБУ задержали с поличным во время получения 400 тысяч гривен взятки. Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к коррупционной схеме.
Напомним, ранее ВАКС дал пять лет тюрьмы экс-замруководителю «Укргаздобычи» за $100 тысяч взятки экс-николаевскому прокурору Кулику за снятие ареста с имущества.