Чиновники «Укргаздобычи» вымогали у частной фирмы «откат» в ₴400 тысяч – одного из подозреваемых задержала СБУ

СБУ разоблачила должностных лиц предприятия «Укргаздобыча» в том, что они требовали 400 тысяч гривен взятки за несоздание препятствий при выполнении тендерных соглашений с частной компанией.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, схему организовали сотрудники сектора закупки материалов «Укргаздобычи». У коммерческой фирмы было подписанное с госпредприятием соглашение на поставку товаров и услуг на общую сумму более 38 миллионов гривен. Однако должностные лица искусственно затягивали сроки по предоставлению поставщикам спецификаций необходимых товаров.

«Когда стало понятно, что выполнить обязательства в срок не удается, злоумышленники предлагали уплатить взятку за «мгновенное» подписание дополнительного соглашения и перенесение сроков выполнения основного договора», - отмечено в сообщении.

Одного из злоумышленников сотрудники СБУ задержали с поличным во время получения 400 тысяч гривен взятки. Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к коррупционной схеме.

Напомним, ранее ВАКС дал пять лет тюрьмы экс-замруководителю «Укргаздобычи» за $100 тысяч взятки экс-николаевскому прокурору Кулику за снятие ареста с имущества.