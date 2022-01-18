В Одессе задержали гражданина РФ, приговоренного в США к пожизненному сроку заключения

Во вторник, 18 января, в Одессе оперативники, следователи областной полиции совместно с прокуратурой задержали 48-летнего гражданина России, который был в международном розыске за многочисленные преступления в США.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Мужчину осудили в США за денежные махинации, выбивании долгов, рэкет, мошенничество, хакерство и наркопреступления. За это он был приговорен к пожизненному заключению и выдан ордер на арест, а затем объявлен в международный розыск.

Как только правоохранителям стало известно о его местонахождении, они произвели задержание. По оперативным данным, осужденный мужчина незаконно попал в Украину. Полиция проверяет эту информацию.

Сотрудник Одесской областной прокуратуры готовит ходатайство в суд о применении к злоумышленнику ареста.

Источник также отмечает, что компетентные органы США уже уведомлены о задержании.

Напомним, что ранее в одесском аэропорту задержали иностранку, которую Интерпол подозревает в терроризме.