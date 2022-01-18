Полиция во время обыска изъяла у жителя Первомайска коноплю, которую он хранил для собственного употребления

17 января в Первомайске Николаевской области во время санкционированного обыска домовладения полицейские изъяли у 49-летнего мужчины 200 грамм высушенных растений конопли.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Следователи и оперуполномоченные Первомайского райотдела полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры провели санкционированный обыск на территории домовладения жителя города. Во время обыска в хозяйственном здании правоохранители обнаружили и изъяли около 200 граммов сухих растений конопли», - говорится в сообщении.

По словам домовладельца, наркорастения он хранил для собственного употребления.

По указанному факту дознаватели проводят досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до ограничения свободы сроком до пяти лет.

Изъятое полицейские направили на экспертизу. По результатам выводов экспертов в отношении правонарушителя будут приняты дальнейшие процессуальные решения. Расследование продолжается.

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