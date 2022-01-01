Николаевская облпрокуратура завела дело на скандального главу Заводского суда Щербину: его подозревают в «сливе» информации о следственных действиях

Сергей Щербина Николаевская областная прокуратура открыла уголовное производство в отношении главы одного из районных судов Николаева за разглашение данных досудебного расследования.

Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Уголовное производство начато по части 2 статьи 387 Уголовного кодекса Украины.

«В ходе следствия будет проверяться факт сообщения судьей постороннему лицу в частной переписке через мессенджер данных по ходатайству о временном доступе к вещам и документам, которое на время переписки было удовлетворено другим судьей этого же суда, однако еще не было реализовано органом досудебного расследования», - отмечено в сообщении.

По информации «Преступности.НЕТ», речь идет о председателе Заводского районного суда Сергее Щербине. В ближайшее время ему готовятся сообщить о подозрении.

По данным следствия, Щербина мог разгласить решение суда о следственных действиях постороннему лицу. В итоге у фигуранта было время подготовиться и «подчистить» следы перед проверкой вещей и документов (обыском).

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Напомним, ранее глава Заводского райсуда Щербина принялся выгораживать сына судьи Бобровой, которого задержали во время поиска «закладки», и обвинил полицию в давлении. Также напомним, что глава Заводского райсуда Сергей Щербина отпустил подозреваемого в стрельбе и ранении мужчины под круглосуточный домашний арест. Подозреваемый является сыном одного из криминальных элементов по кличке «Робинзон» и имеет родственные связи в Заводском райсуде.

Помимо этого, скандальный глава Заводского суда отказал в принудительном приводе экс-депутата облсовета Белавы к следователю по делу о ДТП. Кроме этого, глава Заводского райсуда Николаева Щербина отказал в аресте документов, изъятых в инфекционной больнице в рамках дела о ковидных надбавках.