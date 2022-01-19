Бывший замдиректора Института титана, обвиняемый в хищении более $1 миллиона, сбежал из Украины

18 января коллегия судей ВАКС постановила осуществлять специальное судебное производство по бывшему первому заместителю генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана, после того, как он покинул Украину. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

«На предыдущих судебных заседаниях установлено, что в ходе рассмотрения уголовного производства чиновник Института титана не появлялся в судебные заседания 27 раз. Судьи постановили осуществить привод обвиняемого, но от детектива НАБУ поступила информация о том, что в конце декабря 2021 он покинул территорию Украины и не возвращался. Поэтому коллегия судей Антикорсуда удовлетворила ходатайство прокурора САП об объявлении обвиняемого в международный розыск», – говорится в сообщении.

Также коллегия удовлетворила ходатайство прокурора САП об обращении залога в размере 525,5 тысячи гривен в доход государства и при отсутствии обвиняемого избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

После задержания лица и не позднее, чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства, суд должен рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения или его изменении.

Как отмечает «Слово и дело», 3 января 2020 ВАКС отпустил обвиняемого Андрея Рачкова под 525,5 тысячи гривен залога с возложением ряда обязанностей, а именно: прибывать по каждому требованию; не отлучаться из города Никополя, Днепропетровской области без разрешения прокурора; сообщать об изменении места своего проживания и работы; сдать на хранение в соответствующие органы документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; воздерживаться от общения со свидетелями и носить электронный браслет. После этого суд только раз продлевал обязанности и их действие закончилось еще в 2020 году.

По версии обвинения, Рачков, злоупотребляя служебным положением, нанес Институту титана ущерб в 1,258 миллиона долларов. По данным следствия, бывший чиновник в сговоре с другими лицами на протяжении 2012-2013 годов обеспечил перечисление Институтом титана иностранной компании (Британские Виргинские острова) 1,258 миллиона долларов за работы и услуги, которые, как выяснило следствие, на самом деле не предоставлялись.

Напомним, как ВАКС заочно арестовал экс-главу правления «ПриватБанка» Александра Дубилета по делу о выводе 8 миллиардов гривен. Дубилет имеет гражданство Израиля и находится в этой стране.