Житель Николаева угнал машину соседа – полицейским он заявил, что так он хотел ему отомстить

В Николаеве задержали мужчину за угон автомобиля соседа.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Ночью 18 января на спецлинию 102 поступило сообщение от жителя микрорайона Варваровка о том, что он задержал своего соседа, угнавшего его автомобиль Ford Transit.

Полицейским заявитель рассказал, что вечером оставил транспортное средство на своем дворе незапертым с ключами в замке зажигания, а затем обнаружил его отсутствие. Заявитель вместе со знакомым догнали похитителя на выезде из города, о чем и сообщили полиции.

30-летний сосед владельца автомобиля ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей.

С места происшествия полицейские доставили злоумышленника в отделение полиции №1 Николаевского районного управления, где следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По словам задержанного, он находится в неприязненных отношениях с соседом и таким образом решил ему отомстить.

При поддержке окружной прокуратуры следователи сообщили николаевцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»).

В ближайшее время подозреваемому будет избираться мера пресечения.

За совершенное мужчине грозит до восьми лет заключения.

После проведения необходимых следственных действий транспортное средство было возвращено владельцу. Расследование продолжается.

Напомним, как сбежавшего из Новобугского исправительного центра заключенного задержали на Полтавщине при попытке угнать минивен бывшего соседа.