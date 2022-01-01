НАБУ завершило расследование дела о хищении ₴26,8 миллионов при реконструкции Соборной площади – перед судом предстанут 9 фигурантов

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП 18 завершили расследование коррупционной схемы, по которой община Николаева понесла более 26,8 миллиона гривен убытков. Речь идет о завладении бюджетными средствами при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве и их дальнейшей легализации.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Участниками схемы следствие считает девять человек:

– заместителя Николаевского городского головы Сергея Коренева; – первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского городского совета Александра Брыжатого ; – семерых директоров частных компаний, один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета.

Девяти лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением оргнаизованной группой в особо крпных размерах»).

Также четырем лицам из числа руководителей частных компаний дополнительно инкриминировано часть 2 статьи 209 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины.

Напомним, 10 августа, НАБУ пришло с обысками к вице-мэру Кореневу и к замдиректору ДЖКХ Александру Брыжатому из-за Соборной площади – Сенкевич обвинил бюро в политических преследованиях. Их задержали и сообщили о подозрении в хищении ₴27 миллионов на реконструкции Соборной площади - им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. 11 августа суд постановил назначить Кореневу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 миллиона 518 тысяч 500 гривен. 13 августа за Коренева внесли залог и он вышел из СИЗО. В октябре суд разрешил снять средство контроля.

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил Сергея Коренева от выполнения обязанностей директора ДЖХК, оставив на должности вице-мэра. При этом, несмотря на возложенные судом обязательства и запреты, Александру Брыжатому решили подобрать «аналогичную должность» в структуре мэрии. Его трудоустроили в КП «Николаевские парки», которому на баланс передали все зеленые зоны города.