«Бухим меньше ездить надо»: 16-летний подросток, устроивший смертельное ДТП в Харькове, во время суда негативно высказался о погибшем мужчине

В Харькове, во время перерыва судебного заседания, где решается вопрос о продлении срока содержания 16-летнего Николая Харьковского под стражей подросток высказался о погибшем водителе машины, которую он протаранил.

Об этом сообщает Status Quo.

В перерыве заседания суда дочь погибшего водителя спросила Николая, зачем тот ей улыбается, адвокат подростка Инна Данилова вмешалась, чтобы не провоцировать конфликт. Однако, подросток, продолжив улыбаться, негромко произнес:

"Бухим меньше ездить надо!".

Напомним, что 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti на огромной скорости врезался в Chevrolet – от автомобилей осталась груда обломков. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Спустя полтора месяца после аварии, в крови погибшего обнаружили алкоголь, однако в его действиях не было нарушений ПДД, которые могли стать причиной аварии.