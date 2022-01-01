В Николаеве за вымогательство с угрозами будут судить отца скандально известного Казимирова, который до сих пор находится в розыске

Николаевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 71-летнего местного жителя по факту вымогательства 800 долларов за ремонт автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Как известно, речь идет об Алексее Тумко, который проходит по этому делу о вымогательстве вместе со своим сыном Алексеем Казимировым. Алексею Казимирову, начиная с 16 сентября суд не смог избрать меру пресечения, поскольку он игнорировал заседания. Во время очередного заседания 22 сентября стало известно, что местонахождение Казмирова уже неизвестно следствию, и его объявили в международный розыск.

Обвиняемый вместе со своим 32-летним сыном требовали от местного жителя, чтобы он за свои средства отремонтировал машину, которая находилась в их пользовании, угрожая при этом убить потерпевшего в случае невыполнения выдвинутых требований. Стоимость ремонта злоумышленники оценили в 800 долларов.

Материалы относительно Казимирова, который находится в розыске, выделены в отдельное производство.

Напомним, что Казимиров «прославился» тем, что избежал наказания за смертельное ДТП. 1 февраля 2011 Алексей Казимиров за рулем Merсedes сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал . У погибшей остался маленький ребенок.

В апреле 2018 года Казимирову сообщили о подозрении в невыполнении им судебных решений – он уклонялся от выплаты ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским за управлением автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем Skoda в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего сбежал. В 2015 году Казимиров был замечен за рулем Skoda серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВІ, после чего сотрудники ГАИ после погони за ним через весь город задержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом «прогрессирующая опухоль мозга», якобы, не мешала Алексею Казимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

Экс-прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хотел проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

Кроме того, в феврале 2018 года стало известно, что со штрафплощадки исчез автомобиль Казимирова, на котором он насмерть сбил студентку – деньги от продажи транспорта должны были пойти на возмещение компенсации родственникам погибшей.