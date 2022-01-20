Апелляционный суд решил назначить к рассмотрению дело о подкупе полицейского владельцем наливайки в центре Николаева

Фото с задержания Евгения Чернова после попытки подкупа Николаевский апелляционный суд решил назначить к рассмотрение уголовное производство относительно Евгения Чернова, который обвиняется в подкупе полицейского.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определения суда.

Как известно, 19 августа 2021 года задержали 45-летнего николаевца, который предложил полицейскому 20 тысяч гривен за возврат изъятого оборудования и тысячи литров самогона.

Позже стало известно, что взяткодатель – Евгений Чернов. Он и его жена Юлия организовали «наливайку» на улице Спасской, 56, на которую годами жалуются местные жители. Первые массовые людей на эту «наливайку» начали поступать еще в 2012 году. Она продолжает работать и по сей день.

Позже прокурор заключил сделку с обвиняемым в подкупе полицейского и просил суд наказать взяткодателя штрафом в две тысячи гривен. Но судья Центрального райсуда отказалась утверждать это соглашение из-за нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса и несоответствия интересам общества, а также вернул прокурору обвинительный акт.

И прокурор, и адвокат подали на это решение апелляцию. Они отмечали, что досудебное расследование было завершено должным образом, а суд, даже с учетом отказа утверждать сделку, должен был уточнить позицию сторон относительно назначения и рассмотрения производства в общем порядке.

В итоге апелляционный суд отменил решение суда в части возвращения прокурору обвинительного акта и решил назначить к новому рассмотрению в суде первой инстанции дело о подкупе.

Напомним, как в Николаеве прокурор просил условный срок для рецидивиста, который с 15 лет нарушает закон – суд решил отправить вора в тюрьму на 4 года.