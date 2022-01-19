На «Зоре» неизвестные повредили оборудование в двух цехах и украли драгоценные металлы

В Николаеве полиция расследует кражу с завода «Зоря»-«Машпроект», где неизвестные повредили оборудование.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

Инцидент произошел в период, когда предприятие находилось в режиме «свободных от работы дней» – перерыве на новогодние праздники. Сейчас все цеха и подразделения «Зори»-«Машпроект» вполне трудоспособны.

«В двух цехах предприятия, находящихся в одном корпусе, произошла кража с порчей оборудования с целью извлечения драгоценных металлов. От действий злоумышленников пострадали несколько единиц оборудования. Работа некоторого оборудования уже возобновлена, над восстановлением остального работают специалисты. В целом все производственные задачи могут быть выполнены, нет непреодолимых препятствий для работы предприятия», - говорится в сообщении.

Также на заводе проводится внутреннее расследование инцидента. Для предотвращения подобных случаев уже ввели изменения в систему охраны объекта.

Перерыв в работе был введен, в частности, для экономии энергоносителей. Расчетные расходы на энергоносители на январь 2022 года составляли около 150 миллионов гривен при том, что в этом месяце прогнозировали невысокую производственную активность. Ожидаемая экономия составила около 60 миллионов гривен.