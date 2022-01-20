Николаевское ГБР за год не нашло подозреваемых в деле о пропаже пистолета Макарова из дежурной части райотдела полиции

Следователи Территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Николаеве, спустя год не сообщили о подозрении лицам, которые могут быть причастны к потере служебного оружия в Витовском (ныне отделение полиции №4 Николаевского РУП) отделении полиции.

Об этом свидетельствует ответ ГБР на информационный запрос «Преступности.НЕТ».

Как известно, 10 декабря 2020 года в помещении дежурной части Витовского районного отделения полиции была обнаружена пропажа табельного оружия – пистолета Макарова и двух магазинов с 16 патронами. Один из оперативников уголовного розыска перед заступлением на суточное дежурство пришел на выдачу оружия, которое должно было находиться в сейфе дежурной части отдела, однако дежурный офицер при открытии сейфа его там не обнаружил. При этом по информации, зафиксированной в книге выдачи оружия, пистолет находился в сейфе.

В ГБР, ссылаясь не тайну следствия, отказались предоставить ответы на вопросы касательно того, установлены ли обстоятельства преступления, причастные к служебной халатности лица, было ли вручено в рамках этого дела подозрение, найдено ли утерянное оружие. Как уточнили в ведомстве, «разглашение данной информации может нанести существенный ущерб дальнейшему досудебному расследованию».

Вместо этого в Госбюро сообщили, что на данный момент досудебное расследование уголовного производства продолжается и его осуществляет группа следователей ГБР.

Вместе с тем, как следует из судебных материалов, в конце 2021 года следователь обращался в суд с ходатайством о продлении сроков досудебного расследования, поскольку собранные на данный момент материалы не содержат достаточных доказательств для вручения подозрения в этом деле. Также в обоснование этого указано, что по состоянию на момент рассмотрения ходатайства еще ожидались результаты товароведческой экспертизы; было необходимо допросить сотрудников отделения полиции, и провести другие следственные действия.

Суд это ходатайство удовлетворил и продлил сроки расследования до июня.

Исходя из текста этого определения суда, нельзя с уверенностью утверждать, что спустя год после открытия производства все обстоятельства произошедшего и лица, к этому причастные, установлены.

Напомним, как 5 февраля 2019 года в ракетном дивизионе военнослужащие 36-й бригады при проведении инвентаризации обнаружили недостачу автоматов АК47ТК. На следующий день по подозрению в совершении данного преступления был задержан сержант-контрактник. Сообщалось, что во время проведения обыска по месту его жительства был обнаружен один автомат. Еще один он уже успел продать. А позже стало известно, что всего он украл три автомата.