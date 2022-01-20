В США будут судить водителя Tesla, который включил автопилот и стал виновником смертельного ДТП

Прокуроры штата Калифорния предъявили владельцу Tesla Model S два обвинения в смертельной аварии, которая произошла в 2019 году, и в которой участвовала система автопилота электрокара.

Об этом сообщает «TJournal».

По данным окружного прокурора, инцидент произошёл в пригороде Лос-Анджелеса. 27-летний мужчина, съезжая с шоссе, проехал на красный свет и врезался в Honda Civic, что привело к смерти двух человек. Владельца машины обвиняют в ДТП со смертельным исходом. До судебного процесса его выпустили под залог, пока дело находится на рассмотрении.

В официальных документах суда функция автопилота в электрокаре не упоминается. При этом Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), которая организовала команду для расследования инцидента, подтвердила, что функция была активна во время ДТП. В ближайшем будущем ведомство планирует опубликовать результаты расследования.

«NHTSA напоминает, что на сегодняшний день ни одно из имеющихся в продаже транспортных средств не имеет права для полного «самоуправления». Независимо от того, активирован ли автопилот, водитель обязан всё время контролировать дорожную обстановку и смотреть на дорогу. В соответствии с законами штата, он также отвечает за последствия управления с помощью автоматизированных систем», - говорится в заявлении NHTSA.

Автопилот Tesla вызывает пристальное внимание со стороны американских регуляторов не впервые. В 2021 году NHTSA начала расследование, в рамках которого рассматривают более десяти случаев инцидентов, связанных с функцией электрокаров. Например, автопилот способствовал ряду аварий со смертельным исходом, а семьи погибших подавали на Tesla в суд.

В некоторых случаях владельцы Tesla злоупотребляли функцией автопилота. Водители засыпали за рулём, а кто-то ехал по шоссе во время сна со скоростью 150 километров в час.

Напомним, ранее в США загорелась новая модель Tesla, когда водитель был за рулем.