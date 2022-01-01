В Киеве разоблачили группировку, которая под видом «инвестирования» в криптовалюту обворовала людей на 3 миллиона гривен

В Киеве задержаны участники преступной группы в составе 7 человек, которые под видом инвестирования в криптовалюту организовали схему мошеннического завладения средствами граждан и похитили около 3 миллионов гривен.

Об этом сообщает Нацполиция.

Начиная с 2021 года злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке криптовалюты, а именно ее покупки по выгодной цене и последующей продаже по цене выше закупочной.

Кроме этого, руководитель преступной группы ввел еще один вид мошенничества, заключавшийся во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за будто бы последующий вывод заработанных денежных средств.

Для создания показательного представления об успешности такого бизнеса злоумышленники арендовали офис в Киеве, создали в нем колл-центр и на созданных страницах в соцсети демонстрировали ролики, рассказывающие об успехах в работе с инвесторами.

Таким образом, участники преступной группы под видом получения сверхприбылей привлекали средства доверчивых граждан. Минимальный взнос от клиента составил 11 тысяч гривен.

Однако после получения средств услуги инвесторам не предоставлялись, а клиентов блокировали.

Предварительно установлено, что банда обманула людей на 3 миллиона гривен. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как два одессита обустроили подпольный центр по майнингу криптовалют , воровавший электроэнергию железной дороги.