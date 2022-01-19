На Донбассе поймали банду из 29 человек, которые украли 61 тонну угля из грузовых вагонов

В Донецкой области разоблачили группировку, которая на протяжении 2021 года разворовывала уголь из железнодорожных вагонов на станции Кураховка.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».

Хищения установили работники территориального управления аппарата директора по экономической и информационной безопасности «Укрзалізниці», которые и проинформировали об этом правоохранительные органы. 14 января 2022 года полиция задержала на станции Кураховка 29 человек в возрасте от 16 до 40 лет, подозреваемых в хищении груза.

Как отметили в компании, на месте происшествия было обнаружено 190 полимерных мешков с углем. Кроме того, в складском помещении, которое находилось вблизи железнодорожных путей, обнаружено и изъято 1190 мешков с углем.

«При перевешивании вагонов, из которых производилось хищение, общая недостача груза (угля) составила 61 тонну», – сообщили в «Укрзалізниці».

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, как полиция и ГБР задержали группировку, которая останавливала поезда и воровала уголь грузовиками.