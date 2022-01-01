В Киеве СБУ задержала директора медцентра и экс-заместительницу министра, организовавших поборы с врачей

СБУ разоблачила коррупционную схему в Киевском городском детском диагностическом центре.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

К схеме причастны бывшая топ-чиновница КГГА, общественные деятели и экс-замминистра социальной политики Украины по евроинтеграции (по данным СМИ это Александра Чуркина).

Злоумышленники занимались вымогательством от сотрудников учреждения. К противоправной деятельности они привлекли руководителя центра и более 10 человек медперсонала. По оперативным данным, схема действовала более 8 месяцев.

Еженедельно сотрудники диагностического центра были обязаны платить проценты от: лечения и предоставления медицинских услуг вне официального учета; неофициального вознаграждения за лекарственные услуги от пациентов; за непринятие мер дисциплинарного воздействия и не увольнение с работы сотрудников; проценты от сумм, полученных от арендаторов за сверхурочное использование площадей; прибыли от закупки товаров и услуг у подконтрольных поставщиков по завышенным ценам; средств, уплаченных за внесение ложных сведений в медицинскую информационную систему Helsi (о вакцинации от COVID-19 без фактического проведения прививок).

Директора учреждения задержали при получении от подчиненной очередного недельного платежа в сумме 30 тысяч гривен. Ранее задокументировали получение ею 24 тысяч гривен за неувольнение с работы сотрудника медучреждения по надуманным основаниям.

В ходе обысков изъяли: записи с черновой бухгалтерией; банковские карты, через которые проводились расчеты; деньги.

Напомним, ранее после огласки финансовых нарушений бухгалтеры николаевской «инфекционки» пытались вынести документацию из больницы.