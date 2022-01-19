НАБУ сообщило о подозрении главе отдела Офиса Генпрокурора, фигурирующему в деле о $150 тысячах взятки

Руководителю отдела Офиса Генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Ему сообщили о подозрении по части 4 статьи 27 и части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Прокурор стал третьим подозреваемым по делу о подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.

Ранее задержали заместителя начальника одного из отделов Офиса Генпрокурора и его сообщника-посредника за вымогательство у бизнесмена 150 тысяч долларов взятки. Деньги вымогали за якобы возвращение изъятых во время обысков компьютерной техники и автомобилей Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover.

«Следствие установило, что руководитель отдела по предварительному сговору со своим заместителем предложили бизнесмену за вознаграждение решить его проблемы, связанные с уголовным преследованием, осуществляемым следователями Главного следственного управления ГФС Украины при процессуальном руководстве прокуроров ОГП. В частности, добиться закрытия уголовного производства и вернуть предпринимателю имущество», - сообщили в НАБУ.

Отмечается, что подозреваемые якобы должны были передать взятку «неустановленным в настоящее время служащим Офиса Генерального прокурора, занимающим особо ответственное положение».