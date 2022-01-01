В Киеве пенсионер заманил девушку в свою квартиру и насиловал ее два дня – его раньше арестовывали за подобное, но суд отпустил под залог

Столичные полицейские задержали 62-летнего киевлянина за незаконное содержание и изнасилование 25-летней женщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Киеве.

В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от мужчины о том, что его гражданская жена ушла из дома и долго не выходит на связь. Он не знал, где ее искать. Уже на следующий день заявитель сообщил, что сожительница вернулась и рассказала, что в квартире, расположенной в доме на Харьковском шоссе, ее насильственно удерживал и насиловал неизвестный мужчина.

Полицейские пообщались с потерпевшей и немедленно приступили к поискам злоумышленника.

25-летняя киевлянка рассказала, что познакомилась с неизвестным мужчиной случайно в магазине. Женщина спросила у него, где поблизости есть туалет и мужчина предложил воспользоваться туалетом в находящейся рядом его квартире.

После того, как они оказались в доме, мужчина закрыл дверь и спрятал ключи. Далее злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую по голове и, связав руки, совершил в отношении нее сексуальное насилие. В прокуратуре также рассказали, что девушка пыталась сопротивляться, и мужчина применял к ней физическое насилие, наносил телесные повреждения, душил, поджигал ей волосы.

Два дня обидчик держал женщину в доме. После этого фигурант отпустил потерпевшую.

Полицейские задержали мужчину по месту жительства в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время неотложного обыска в квартире задержанного обнаружены и изъяты личные вещи потерпевшей, веревки и другие вещественные доказательства.

Задержанным оказался 62-летний уроженец Черкасской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, но вышел из-под стражи под залог.

Фигуранту сообщили о подозрении за совершение уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование, совершенное повторно, и частью 1 статьи 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Также следователи подготовили ходатайство в суд по избранию мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как ранее девушка, которой парень разбил голову и насильно держал взаперти три дня, связала простыни и по ним через окно сбежала от николаевца.