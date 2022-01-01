В Сенегале задержали греческое судно с боеприпасами на миллионы долларов, четверых украинских моряков арестовали

В Сенегале задержали подконтрольное Греции судно генерального груза с боеприпасами на борту. В настоящее время четверо украинских членов экипажа находятся под стражей, досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщают «Морские бизнес-новости Украины» со ссылкой на издание tradewindsnews.com.

1400-тонное судно Eolika (1983 года постройки) было арестовано в Дакаре 27 декабря с 11 недостатками.

Внутренние отчеты утверждают, что боеприпасы были найдены только при следующей проверке, но основания для задержания включают «опасные грузы – вредные вещества в упакованном виде».

Другими основаниями для задержания были невыплата заработной платы и неисправность вспомогательного двигателя.

Сенегальское таможенное агентство сообщило, что «Eolika» обыскали, когда судно остановилось для бункеровки.

По данным Liberation daily, стоимость боеприпасов составляет 5,2 миллионов долларов.

Equasis указывает менеджером судна компанию Fast Marine Corp of Greece, а владельцем – Imtraco Overseas Switzerland.

VesselsValue оценивает судно в 1,38 миллионов долларов и сообщает о его продаже в июне прошлого года Arch Shipping в Объединенных Арабских Эмиратах.

За последние четыре года судно задерживали четырежды. В 2018 году он провел в Сантандере 52 дня с 17 недостатками. Его также проверили в Греции, в октябре прошлого года, когда было обнаружено четыре неисправности.

Напомним, как во Франции перехватили судно с кокаином среди экипажа украинцы.