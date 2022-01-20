На Волыни неизвестные бросили гранату в канцелярию суда – взрыв повредил технику и мебель

В Любомльском районном суде Волынской области неизвестные бросили в помещение канцелярии гранату.
Об этом сообщает «Район.in.ua».
Иницидент произошел 15 января. В 5:14 спасателям поступило сообщение о пожаре в помещении Любомльского районного суда, в канцелярии.
Впоследствии стало известно, что неизвестные бросили гранату или зажигательную смесь и спровоцировали пожар.
Подожгли именно судебную канцелярию, где хранятся все документы.
В соцсетях появилось видео, как злоумышленники подходят к зданию, что-то бросают внутрь, после чего происходит взрыв.
Фото, видео: Наша Жизнь
В результате пожара никто не пострадал. На месте работала следственно-оперативная группа. Работники суда устанавливают размер нанесенного ущерба.
На месте пожара обнаружили остатки гранаты РГД-5 и емкости с легковоспламеняющейся смесью.
Между тем, в суде сообщили, что вынуждены временно прекратить осуществление правосудия, прием и отправку любой корреспонденции с 17 января и в течение, по крайней мере, 2-4 недель.
Напомним, как николаевец разбил окно в апелляционном суде из-за того, что ему не возобновили газоснабжение.