Бывшего зампрокурора Кировоградщины приговорили к шести годам тюрьмы за подкуп коллеги

Алексей Варакин Высший антикоррупционный суд 20 января признал бывшего заместителя прокурора Кировоградской области виновным в предоставлении взятки должностному лицу, занимающему ответственное положение – его приговорили к шести годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как известно, заместителя прокурора Кировоградской области Алексея Варакина задержали после передачи взятки еще в 2017 году.

В ходе досудебного расследования установлено, что тогдашний заместитель прокурора области по просьбе неустановленных следствием лиц решил предоставить военному прокурору Кировоградского гарнизона неправомерную выгоду за непредставление апелляционной жалобы на решение суда о признании недействительным договора аренды земли.

Прокурор был разоблачен на «горячем» сразу после передачи им военному прокурору 1000 долларов США.

Суд, учитывая доказательства, собранные в ходе досудебного следствия, согласился с доводами прокурора и признал бывшего заместителя прокурора Кировоградской области виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

По приговору суда указанному лицу назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией половины имущества. Также его лишили классного чина старшего советника юстиции и права занимать определенные должности сроком на три года.

Вместе с тем, до вступления приговора в законную силу на указанное лицо возложены следующие процессуальные обязанности: не отлучаться из города проживания без разрешения суда, уведомлять суд об изменении своего места жительства, сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины паспорта для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, как ВАКС приговорил к пяти годам тюрьмы экс-руководителя отдела прокуратуры за подстрекательство к даче взятки и мошенничество.