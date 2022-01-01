В Киеве задержали двух женщин, которые вербовали малообеспеченных украинок для занятия проституцией в Турции

Полиция разоблачила двух украинок, которые вербовали женщин для предоставления услуг сексуального характера. Злоумышленницы «промышляли» в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, женщины организовали преступную деятельность ради финансовой выгоды. Они подбирали кандидаток из неблагонадежных и малообеспеченных семей. Злоумышленницы уговаривали их ради финансового благополучия отправится в Турцию, организовывая перелет из аэропорта «Борисполь».

В среду, 19 января, злоумышленниц задержали правоохранители. У них провели обыски, где изъяли вещественные доказательства преступлений. Также у одной из них дома нашли более трех килограммов каннабиса. Вероятно, наркотики готовили к продаже.

Фигуранткам дела объявлено подозрение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Хмельницком женщине дали шесть лет тюрьмы за продажу 15-летней дочери в сексуальное рабство.