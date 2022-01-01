Смертельное ДТП на Богоявленском: Очевидец аварии рассказал, что ни Аршинов, ни Калашников не подошли к пострадавшему после столкновения

В среду, 19 января, в Ленинском районном суде продолжили рассматривать дело касаемо смертельного ДТП с автомобилями Toyota и ВАЗ, которое произошло на пересечении улицы Южная и проспекта Богоявленского. В ходе заседания судья заслушал показания одного из свидетелей, который был непосредственным очевидцем аварии.

Об этом сообщают «Новости-N».

В ходе заседания заслушали показания свидетеля Алексея, который был недалеко от места аварии и видел момент ДТП.

Он сообщил, что услышав звук удара и вместе с другом сразу же побежали на место аварии. Подбежав к автомобилям, они начали доставать потерпевшего из машины.

Несмотря на попытки помощь пострадавшему, мужчина умер на месте ДТП.

– Полицейских автомобилей приехало очень много. «Скорая» приехала в последнюю очередь. В тот момент мы держали потерпевшего. Подошла женщина с присосками, прикрепила их к нему, и сказала – всё. Потом у него пошла из рта пена, – вспомнил свидетель.

Сообщил он и о поведении Владислава Аршинова и Алексея Калашникова, которые были в Toyota в момент аварии. Примерно через 10 секунд после столкновения, по его словам, из правого переднего пассажирского сидения выбрался Владислав Аршинов. Выйдя из машины, он спокойным шагом обошел разбитый ВАЗ и пошел во дворы.

После этого за ним побежали очевидцы, которые и привели его назад на место ДТП. После «разговора» с горожанами, Аршинов был избит.

Очевидец отметил, что оба присутствующих в автомобиле Тoyota Land Cruiser 200 сразу после столкновения по неизвестным причинам решили не подходить к пострадавшему водителю «Жигулей».

– Один просто вышел и пошел, второй (Алексей Калашников, – ред.) выбрался из машины и стоял, – добавил он.

Как известно, вечером 5 декабря 2020 года на пересечении улицы Южной и проспекта Богоявленского в Николаеве столкнулись автомобили Тoyota Land Cruiser и ВАЗ-2105. В результате столкновения ВАЗ вылетел на остановку, а его водитель скончался на месте. При этом точно, кто находился за рулем Тoyota Land Cruiser изначально не было известно – из салона авто убежали двое мужчин с признаками опьянения и оба отрицали факт управления внедорожником.

Позже стало известно, что этот внедорожник записан на фирму депутата от «Нашего Края» Владимира Калашникова. Через время появилась информация, что один из вероятных фигурантов – Алексей Калашников, который является сыном депутата Владимира Калашникова, якобы уехал на отдых и следствие «замерло». А 25 февраля полиция сообщила о подозрении второму фигуранту - Владиславу Аршинову. При этом Аршинов публично заявил, что он не был за рулем машины, а ею управлял Калашников.

Напомним, что 7 октября в Ленинском районном суде Николаева изменили меру пресечения для подозреваемого в совершении смертельного ДТП на проспекте Богоявленском при участии Тoyota Land Cruiser и ВАЗ-2105 Владиславу Аршинову, и отпустили его под домашний арест.