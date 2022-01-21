Суд оштрафовал на ₴510 жительницу Николаева, которая хотела обменять в сервисном центре МВД поддельное водительское удостоверение

Суд наказал штрафом в 510 гривен жительницу Николаева за использование поддельного водительского удостоверения.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.

Как известно, 29-летнюю жительницу Николаева уличили на использовании поддельного документа в ноябре прошлого года. Она пришла с фальшивим водительским удостоверением в сервисный центр МВД с целью замены «документа». На нем были явные признаки подделки, а после проверки по базе данных МВД стало известно, что девушка никогда не получала водительское удостоверение.

В суде обвиняемая признала свою вину. Она пояснила, что заказала «документ» через интернет, а потом ей прислали его по почте.

В итоге Марию Д. признали виновной в совершении уголовного проступка по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»).

За правонарушение она должна заплатить 510 гривен штрафа. Также она должна возместить государству 1029 гривен за проведение экспертизы.

Напомним, как житель Луцка пожаловался в полицию, что его поддельное водительское удостоверение не отображается в «Дії» – на него завели уголовное производство.