В Николаевском аэропорту турок предлагал 200 долларов пограничнику за пропуск его соотечественников

В Николаевском аэропорту гражданин Турции пытался за взятку решить вопрос о беспрепятственном пропуске через государственную границу своих товарищей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В международный аэропорт авиарейсом из Стамбула прибыло пять граждан Турции, которые якобы планировали путешествие по Украине. Однако при прохождении мер контроля не все из них смогли подтвердить цель своего визита.

Только 46-летний турок имел все необходимые документы для пересечения границы, а остальным иностранцам было отказано во въезде в Украину.

«Однако «законный гость» долго не колеблясь предложил пограничнику 200 долларов США за содействие в пропуске четырех его друзей. Впрочем, не получилось, инспектор от неправомерной выгоды категорически отказался, а турок заработал себе основания для возбуждения уголовного дела», – говорится в сообщении.

Взятокодателя задержали. В Нацполицию направлено сообщение о выявлении признаков уголовного правонарушения по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. А четыре его соотечественника ожидают обратного рейса.

Напомним, как в Одесском аэропорту задержали иностранку, которую Интерпол подозревает в терроризме.