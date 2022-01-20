В Пакистане девушку за «богохульство» приговорили к смертной казни – на нее «настучал» парень, которому она отказала

В Пакистане 26-летнюю девушку Анику Атик признали виновной в богохульстве и приговорили к 20 годам тюрьмы, а также казни через повешение.

Об этом сообщает «Сноб».

Суд вынес приговор, основываясь на сообщениях девушки в мессенджере WhatsApp. Против нее начали расследование после жалобы пакистанца, с которым она познакомилась в мобильной онлайн-игре и переписывалась в 2019 году.

Мужчина заявил, что Атик «умышленно оскорбляла священных праведников и религиозные убеждения мусульман». Также она отправляла ему богохульные карикатуры на исламских пророков и оскорбительные сообщения о святых.

Атик не признала свою вину и заявила, что она практикующая мусульманка. Девушка предположила, что знакомый намеренно втянул ее в религиозную дискуссию и отомстил за отказ продолжить дружеское общение.

В Пакистане действуют одни из самых суровых законов о богохульстве в мире. Власти часто приговаривают к смерти людей, нарушивших эти законы, но редко приводят приговор в исполнение. Обычно осужденных отправляют в тюрьму на пожизненное заключение.

Напомним, ранее власти Пакистана организовали общественную дискуссию о феминизме, но пригласили на нее только мужчин.